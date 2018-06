Nieuwe test peilt of jobverwachtingen van STEM-starters en werkgevers overeenstemmen

De test op www.witteraafcheck.be richt zich specifiek op hoogopgeleide STEM-starters omdat bij hen de kans op verkeerde verwachtingen het grootst is. Hiermee worden zowel IT- en elektromechanicaprofielen als industrieel en burgerlijke ingenieurs bedoeld.

Wanneer er wordt gesproken over de schaarste aan hoogopgeleid talent ligt de focus meestal op een gebrek aan juiste competenties of een goede attitude, maar, zo zegt CEO Nikolaas Bellens van Kazi, er gaapt vooral een kloof tussen wat starters inhoudelijk verwachten en wat werkgevers hen aanbieden. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek van Kazi dat de helft van de Vlaamse starters uitgesproken ambitieus is terwijl slechts drie op de tien startersvacatures hieraan tegemoet komt. Daarnaast focussen zes op de tien startersvacatures op de vereiste om dagdagelijks nauwkeurig te werken, terwijl slechts drie op de tien starters hier echt warm voor lopen.

De onlinetest werd ontwikkeld met onder andere de steun van Vlaams minister van Werk Philippe Muyters, VDAB, Syntra Vlaanderen, Student.be en Microsoft.