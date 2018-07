Peeters verlaat Avanade voor een nieuwe uitdaging in de financiële sector. Hij wordt daarop opgevolgd door Corlemeijer die sinds 2005 voor het bedrijf werk en momenteel head of sales voor Avanade Nederland is.

Avanade is als IT-consultancybedrijf een dochter van Microsoft en Accenture. De Belgische afdeling ligt in Merelbeke.

Corlemeijer begon zijn carrière bij CTG en werkte in het verleden ook voor IBM en Unisys. De komende twee maanden zullen hij en Jan Peeters de transitie voorbereiden.