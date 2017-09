Op zoek naar een IT-job? Wij hebben er 350 voor u

Al geregistreerd voor de tweede editie van MatchIT? Doe het dan snel op www.dnmatchit.be - registratie is volledig gratis - want donderdag 28 september belooft een bijzonder interessante dag te worden. Uiteraard kan u bij onze verschillende partners langslopen en er de job van uw leven ontdekken: in totaal wachten er nu al meer dan 350 vacatures op u. Maar u kan ook nu al de vacatures op onze site ontdekken, uw cv uploaden en een afspraak voor een gesprek op MatchIT maken.

Delen Hoeveel verdient een IT'er eigenlijk?

Tussendoor kan u op MatchIT ook het eventprogramma meevolgen. We starten om 14u30: Data News hoofdredacteur Kristof Van der Stadt verklapt u hoeveel een IT-professional in België precies verdient en hoe tevreden de doorsnee IT-werknemer is over zijn of haar job. Maar ook de rest van het programma oogt bijzonder mooi, met onder meer een panelgesprek over dames in de IT-sector. Of moet u misschien toch voor een start-up gaan werken, waarvan enkele start-ups u gaan proberen te overtuigen?

Fons Leroy, topman van de VDAB, schetst de uitdagingen van de Belgische arbeidsmarkt én meer specifiek wat dat voor IT-professionals betekent. Afsluiten doen we om 18u30 met een sessie over de toekomst van HR: hoe technologie de manier verandert waarop we op zoek gaan naar een nieuwe job. Alle gedetailleerde eventinfo vindt u op www.dnmatchit.be waar u ook gratis kan registreren voor het event: afspraak op 28 september in Square (Brussel)!