Oprichter Mobile Vikings gaat i3-Technologies leiden

Nog niet zo heel lang geleden was i3-Group (het vroegere Vanerum) een klassieke inrichter van klaslokalen en een distribiteur van technologie. "In de late jaren negentig van de vorige eeuw waren wij een van de eerste bedrijven die de stap naar de ondersteuning van digitaal leren zette", vertelt CEO Gert Van Erum.

"Smartboards stonden toen nog in de kinderschoenen en het product was vooral een aanvulling op ons klassieke assortiment. De markt evolueerde echter vliegensvlug en digitale ondersteuningsmiddelen waren al snel niet meer weg te denken uit de klas of vergaderzaal. Het probleem was dat onze leveranciers de snelle veranderingen in de sector niet konden volgen en dat hun producten niet meer de prestaties leverden die de markt vroeg. In 2013 namen we daarom de drastische beslissing om te starten met ons eigen technologiemerk i3, dat we onderbrachten in de nieuwe divisie i3-Technologies."

Enorme groei

Na jaren van grote veranderingen, reorganisaties en heel wat investeringen, is de i3-Group klaar om met i3-Technologies de volgende stap te zetten. "Een nieuw merk in de markt zetten is een grote uitdaging", vertelt Gert Van Erum. "Om te beginnen moesten we een heel gamma producten - zowel hardware als software - voor klas- en bedrijfsomgevingen ontwikkelen en produceren."

"In amper vijf jaar groeide i3-Technologies uit tot de grootste afdeling binnen ons bedrijf. Vandaag draait i3-Technologies een omzet van 30 miljoen euro en leveren we met de afdeling producten aan klanten in meer dan zeventig landen." In België alleen al zouden volgens het bedrijf 15.000 leerkrachten met hun software werken.

En de top is nog lang niet bereikt. i3-Technologies groeit op dit ogenblik exponentieel, de jongste vijf maanden met meer dan 100 procent per maand. "Om die groei in goede banen te leiden en vooral om te zetten in een sterk merk, hebben we Hans Similon aan boord gehaald", licht Van Erum toe. "Hans heeft enorm veel ervaring in de technologiesector en weet hoe hij een merk een gezicht en identiteit moet geven."

Community

Hans Similon is vooral bekend van zijn verleden bij telecomoperator Mobile Vikings. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen komt hij ook op als lijsttrekker voor Open VLD in Hasselt.

Na de verkoop van Mobile Vikings ging Similon aan de slag bij Startit@KBC en Adecco, waar hij zich vooral bezighield met het zoeken naar en begeleiden van beloftevolle start-ups. "Bij i3-Technologies krijg ik de kans om mijn ervaring met de technologiesector en het werken met start-up's te combineren", licht Similon zijn overstap toe.

"En de verbindende factor is klantgerichtheid, wat altijd mijn stokpaardje geweest is. Klantgerichtheid is een van de belangrijkste verklaringen voor het succes van Mobile Vikings. En Customer Experience en het centraal zetten van de klant heeft de jongste jaren alleen maar aan belang gewonnen. De kracht van een merk zit in een sterke community van tevreden gebruikers, een potentieel dat bij i3-Technologies zeker aanwezig is."