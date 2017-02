Pascale Van Damme gaat Dell EMC BeLux leiden

Pascale Van Damme, tot voor kort managing director van Dell BeLux, zal het eengemaakte bedrijf leiden als managing director. Daarbovenop wordt ze ook verantwoordelijk voor de Commercial Business. Arnaud Bacros, de country manager van EMC in ons land, zal de Enterprise Business afdeling van Dell EMC leiden.

Pascale Van Damme is al acht jaar managing director van Dell BeLux. Daarvoor stuurde ze de public sales equipes in België en later de hele emea-regio aan. Voor ze bij Dell aan de slag ging, bekleedde ze al verschillende sales- en managementposities bij Base, Proximus en TNT Express. In 2014 ontving ze van Data News de ICT Woman of the Year award: het 'women in it' onderwerp ligt haar nog steeds nauw aan het hart. Pascale werkt graag mee aan studieprogramma's en initiatieven die ervoor ijveren om meer meisjes warm te maken voor een latere job in de ict-industrie. Sinds vorig jaar is Pascale Van Damme ook voorzitter van Agoria digital industries.