Patrick Devis is nieuwe CIO bij Belfius

Patrick Devis werkt al een hele tijd voor Belfius. Na zijn economische studies startte hij zijn carrière als ict'er. Dat werd al gauw product management toen hij in 1996 de allereerste websites van de bank oprichtte. Sindsdien is hij vooral in sales en marketing actief, en speelde hij ook meerdere malen een rol in de ontwikkeling en het beheer van de 'direct channels'. Na een korte uitstap naar de hr-wereld, is hij tot op vandaag verantwoordelijk voor de marketing van het 'public & corporate banking' segment bij Belfius.

Met Patrick Devis rekent Belfius op een cio die een duidelijke trekkersrol kan spelen steunend op zijn lange en brede ervaring bij de bank. Dat hij de bank zo goed kent, zal hem ongetwijfeld van pas komen in de strategische projecten die er nog aan komen. Daarbij zal Devis ook nauw als één equipe moeten samenwerken met de chief digital officer Geert Van Mol en zijn team met heel wat jonge it-talenten, en met chief data officer Anne-Marie Glineur die verantwoordelijk is voor alles rond customer data analytics.