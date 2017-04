Paul Danneels vertrekt bij VDAB

Paul Danneels stopt als cio bij de VDAB: een job die hij 10 jaar "met heel veel goesting" gedaan heeft, vertelt hij. Bij VDAB was hij één van de eerste overheids-cio's die de publieke cloudtoepassingen van Google (Google Apps) inzette in zijn organisatie. Danneels wist ook in het buitenland hoge ogen te gooien met sommige projecten waaronder een automatische competentiegerichte matching in het 'mijn loopbaan'-platform. Ook big data en artificiële intelligentie introduceerde hij bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling met Fons Leroy aan het roer.

Dat Fons Leroy volgend jaar vertrekt, speelt mee in de beslissing van Danneels om te stoppen. Er komt ook een interne reorganisatie aan bij VDAB waarbij de rol van de it-afdeling nog niet duidelijk is. "Dat, in combinatie met de zin om aan een nieuw project rond digitale transformatie te beginnen, maakt dat ik de beslissing genomen heb om VDAB te verlaten", aldus Danneels. Binnenkort zou er snel duidelijkheid komen waar precies Danneels aan de slag gaat.

Voor zijn carrière bij VDAB werkte Paul Danneels bij het Federaal Voedselagentschap als cio. Ook aan de leverancierszijde, bij onder meer CSC en IBM, heeft hij ervaring opgedaan. In 2012 en 2013 werd Paul Danneels door de lezers van Data News nog tot in de top-3 van de CIO of the Year verkiezing gestemd. Hij is ook de Belgische lead bij CIONET: een rol die hij zal blijven opnemen dit jaar.