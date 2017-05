Paul Danneels wordt CTO bij Fednot

Fednot begeleidt notariskantoren met juridisch advies, management, ICT-oplossingen, vorming en informatie voor het grote publiek. En daar hoort dus ook ondersteuning bij voor digitale transformatie. Om die in goede banen te leiden, heeft de organisatie Paul Danneels aangetrokken als Chief Transformation Officer. De man start in juni.

Paul Danneels was tien jaar CIO bij VDAB. In 2012 en 2013 werd Paul Danneels door de lezers van Data News nog tot in de top-3 van de CIO of the Year verkiezing gestemd. Hij is ook de Belgische lead bij CIONET: een rol die hij zal blijven opnemen dit jaar. Bij zijn vertrek bij VDAB, liet Danneels al aan Data News weten dat hij een project rond digitale transformatie wilde gaan aansturen.

Rudi Somers, die het ICT-team al sinds december vorig jaar 'ad interim' aanstuurt, wordt bij deze ook officieel benoemd tot CIO bij Fednot.