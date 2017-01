Peter Zijlema wordt General Manager IBM Benelux

Peter Zijlema (foto LinkedIn) was eerder werkzaam als commercieel directeur IBM Nederland en had daarvoor diverse andere functies bij IBM. Eerder werkte hij bij Redback, Citrix en KPN. Hij studeerde aan de TU Delft.

Van Dorenmalen bekleedde de afgelopen jaren de functie van general manager van IBM België, Nederland en Luxemburg. Tot juli 2005 was hij vice president van de industriële sector, IBM Europe, Middle East & Africa (EMEA), hieronder vallen grote industriesectoren zoals de autoindustrie en elektronica. Hiervoor was Van Dorenmalen bij IBM de managing director voor Koninklijke Philips Electronics in Nederland, één van IBM's grootste en meest gewaardeerde klanten.

Een eerdere functie van Van Dorenmalen was directeur van de Service Delivery Organisatie van Europa. In deze rol heeft hij verschillende consolidaties van data centers en IT optimalisatie bereikt voor IBM en voor klanten. Daarvoor vervulde hij diverse lokale en internationale functies op het gebied van professional services, productie, applicatie ontwikkeling en consultancy.

Van Dorenmalen is tevens voorzitter van ICT Office. Daarnaast bekleedt hij verschillende bestuursfuncties bij onder andere VNO-NCW, ECP-EPN, AmCham Netherlands, Opportunity in Bedrijf, Stichting Management Studies, Green IT Amsterdam, International Business Foundation Amsterdam, Kenniskring Amsterdam, WTCW, Development board Metropole Amsterdam, Almere City en Marketing en Economic Board Almere. Hij heeft Business Administration gestudeerd aan de TU Delft.

