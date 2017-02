Phillip Vandervoort verlaat Proximus

Het vertrek van Vandervoort werd dinsdag intern meegedeeld door ceo Dominique Leroy, zo vernam Data News. In de aankondiging die onze redactie kon inkijken bedankt Leroy het hoofd van de consumentenafdeling en luidt het dat Phillip Vandervoort zich nu op "andere persoonlijke en professionele prioriteiten" gaat richten.

Vandervoort startte in 2014 bij Proximus. Daarvoor bouwde hij al een mooie carrière bij Microsoft. Eerst leidde hij de Belux-afdeling vijf jaar lang als general manager, waarna hij naar Latijns-Amerika trok. Daar was hij als verantwoordelijk voor marketing & operations. Voor hij bij Microsoft aan de slag ging, had Vandervoort al ervaring opgedaan bij onder meer Interbrew en InBev (ondertussen AB InBev).