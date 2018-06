Privacy-zoekmachine Startpage.com haalt cryptografie-legende Phil Zimmermann aan boord

Phil Zimmermann ontving meerdere awards voor zijn inzet voor technologie en digitale burgerrechten. Twee jaar geleden ontving hij aan de ULB een eredoctoraat. Ook is hij opgenomen in de Internet Hall of Fame.

Die erkenning heeft hij grotendeels te danken aan PGP, de versleutelingstechniek die hij begin de jaren 90 ontwierp. PGP staat voor 'Pretty Good Privacy' en maakt de inhoud van e-mails onleesbaar, zonder een eigen geheime digitale sleutel.

Later hielp Zimmerman het bedrijf Silent Circle oprichten, dat onder meer de Blackphone introduceerde. Dit toestel werd een aantal jaar geleden in het leven geroepen als de eerste smartphone waarbij privacy en veiligheid voorop staan, maar draaide uit op een flop. "Ik denk dat de blackphone een vergissing was", zegt Zimmerman daarover aan de telefoon. Hij legt uit dat hij daarvoor gewaarschuwd had nog voor de telefoon op de markt kwam, maar dat zijn mening niet de bovenhand haalde. "Ik heb Silent Circle iets meer dan een jaar geleden verlaten", vertelt hij.

Daarna verhuisde Zimmerman naar Nederland en sindsdien geeft hij er les over cryptografie aan de TU Delft. Hij woont in Den Haag, waar ook de onderneming achter Startpage.com gevestigd is, een privacy-vriendelijk alternatief voor Google. Daar gaat hij nu aan de slag. "Startpage heeft mij kunnen overtuigen om me bij hun team aan te sluiten, omdat onze kennis van privacy-vriendelijke toepassingen elkaar aanvullen. Ze bieden encryptie aan die compatibel is met PGP. Ze gebruiken dus het protocol dat ik 25 jaar geleden ontwikkelde."

PGP kwam onlangs onder vuur te liggen nadat bleek dat versleutelde mails toch konden gelezen worden door derden. Zimmermann wijst er echter op die kwetsbaarheid te maken heeft met de manier waarop de e-mailclient met html omgaat, en niet met het Open-PGP-protocol an sich.

Startpage heeft zelf ook een op PGP-gebaseerde e-maildienst, Startmail. Zimmerman werd vooral aangetrokken om daarbij technische assistentie te verlenen. "Ik heb er al voor gezorgd dat de e-maildienst niet vatbaar is voor de EFAIL-kwetsbaarheid", vertelt hij.

Robert Beens, CEO van Startpage.com, is dan ook verheugd met de samenwerking: "Zimmermann zal ons team van ontwikkelaars versterken bij het ontwikkelen van onze e-maildienst en ons helpen innovatief te blijven op het gebied van privacy."