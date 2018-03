Ricoh schrapt banen in Europa en Japan

Het nieuws komt van diverse Japanse en Europese vakmedia. In Frankrijk zouden 360 support- en backofficemedewerkers hun baan verliezen, op een totaal van 2300 mensen ofwel 15% van zijn personeelsbestand aldus het dagblad Les Echos.

De bezuinigingen lijken het gevolg te zijn van het herstructureringsplan dat afgelopen maart door de Japanse groep wereldwijd is aangekondigd. De bedoeling is dat 4.000 posities of 4% van het wereldwijde personeelsbestand tegen het einde van het fiscale jaar 2018-2019 moeten vallen. Dit zal eindigen op 31 maart 2019, aldus het Japanse Nikkei die schrijft dat 3000 posities in Japan en managementfuncties in Europa komen te vervallen.

Verwacht wordt dat er in totaal 1.000 posities zullen verdwijnen bij Ricoh in Europa, Frankrijk, België en Zwitserland. Hoeveel mensen er precies moeten vertrekke in ons land is nog niet bekend.