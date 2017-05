Ronald Vanhijfte leidt F5 in de Benelux

Vanhijfte begon zijn carrière als sales executive bij Buwacom in 1997, wat hij tot 99 deed. Vanaf 2000 tot begin 2011 was hij sales manager bij Dimension Data om vervolgens over te stappen naar F5 als verantwoordelijke voor de grote accounts. In maart 2014 werd hij regional manager Belux.

"Zo'n zeven jaar geleden waren we een Beneluxorganisatie waarna we in twee entiteiten zijn opgesplitst. Vandaag zien we dat het opportuun is om de structuren te hergroeperen en van nieuwe marktmogelijkheden gebruik te maken", legt de nieuwe Beneluxbaas uit. Huidig Beneluxbaas René Oskam wordt channel manager Noord-Oost Europa bij F5.

Het segment van de managed services staat verder in de Belux regio dan in Nederland. Hoewel de Nederlandse markt traditioneel eerder een early adopter is, waar België en Luxemburg doorgaans conservatiever zijn, stelt de Belux-organisatie vandaag 10 mensen tewerk, even veel als in Nederland. Maar Vanhijfte drukt er op dat het niet de bedoeling is om het personeelsaantal te drukken.

"We willen in Belux blijven groeien met 15-20 procent per jaar en onze groei in Nederland, wat een veel grotere markt is, versnellen," zegt Vanhijfte. Hij is van oordeel dat de nederlandse markt dertig tot veertig procent hoger zou moeten liggen dan in België en Nederland.

Een ander aandachtspunt voor de nieuwe Beneluxbaas is het zoeken van nieuwe partners in cloud en security. Zo zijn Excellium en SpotIT recent toegevoegd aan het distributiekanaal van F5. In Nederland is dat onder meer het geval voor Motiv.

In België is F5 vooral actief in de publieke sector, onder meer bij Belnet, Smals en Proximus. Daarbuiten heeft het onder meer Delhaize en Colruyt onder zijn klanten. In Luxemburg is dat onder meer de Universiteit van Luxemburg.