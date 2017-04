Smile! Uw gezicht bepaalt mee of u geschikt bent voor de job

Nancy Steels is geen onbekende in de ict- en rekruteringssector. Na een lange periode bij Orqua richtte ze in 2013 het sourcing- en headhuntingbureau AsecrIT op dat ze in 2015 verkocht aan Brainbridge. "Zoveel mensen heb ik in al die jaren gescreend. Met één constante: dat je buikgevoel je soms écht wel kan bedriegen", vertelt de oprichtster van TalentTester.

Met TalentTester hoopt ze zo'n foutief buikgevoel te kunnen detecteren nog voor de aanwerving een feit is. "Al bij AsecrIT had ik een systeem opgezet om te trachten iemands persoonlijkheid in kaart te brengen. Ondertussen hebben we dat uitgebreid tot een lijst met vragen, waarna het gedrag berekend wordt. Dit kan eventueel worden aangevuld met assessments", aldus Steels.

Karakterkunde

Wat het verhaal van TalentTester een uniek karakter geeft, is dat de diepgaande persoonlijkheidsanalyse gebeurt op karakterkunde. "Deze wetenschappelijk onderbouwde tool wordt al langer succesvol ingezet in het Duitsland, Nederland en Frankrijk, maar voorlopig zijn we de eerste in België", geeft Nancy Steels aan.

Karakterkunde wordt al eeuwenlang ingezet om de mens te doorgronden. "Maar in hr is het - zeker in ons land - heel wat minder evident", zegt Steels die sterk gelooft dat TalentTester net hiermee het verschil gaat kunnen maken. "De uiterlijke kenmerken van het lichaam van de sollicitant, de vorm van de schedel en het gelaat; ze vertellen ontzettend veel over het karakter van de persoon. De analyse hiervan laat ons dan ook toe ballonnetjes te doorprikken, te kijken of de persoon bij de onderneming en in het team past en zo een zeer accuraat beeld van iemand te krijgen."

Computer kiest?

De computer die dus de keuze bepaalt? "Nee, uiteraard moeten er nadien nog screenings en interviews plaatsvinden, maar als je op voorhand al een eerste duidelijke selectie kan maken is dat wel een hulp voor de hr-afdeling", weet Steels. "Minder mensen screenen én een hogere kans op een perfecte match: dat drukt de kosten voor rekrutering en verhoogt de kansen op hoger rendement", klinkt het nog. Nancy Steels leidt TalentTester samen met hartsvriendin Tine Boons. Nancy mag prat gaan op meer dan 17 jaar ervaring in hr, terwijl Tine Boons haar carrière in de gezondheidszorg startte. Met TalentTester breekt Steels voor het eerst uit de traditionele ict-sector. "We willen ons niet beperken tot alleen maar informatica en mikken op alle sectoren, type bedrijven en werknemers. Of het nu kleine kmo's zijn, grote bedrijven, arbeiders, ceo's; iedereen mag klant worden bij ons", lacht Steels die zeker ook op prijs wil spelen: "Onze aanpak met karakterkunde komt heel wat goedkoper uit dan alleen maar de traditionele assessments loslaten op heel wat meer geselecteerden."