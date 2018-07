Sophie Marchal nieuwe CIO bij AXA Belgium

Marchal (47) is industrieel ingenieur in Micro-Electronics van opleiding en heeft ook een MBA van de KU Leuven. Momenteel is ze director of Domain Core Insurance, al werkt ze al sinds 2006 voor het bedrijf. Eerder werkte ze onder meer voor KPNO en Telenet. Ze begon haar carrière in 1993 bij Alcatel Space & Defense.

De nieuwe topvrouw volgt vanaf 1 september Giovanni D'Aniello op. Hij wordt CTO op groepsniveau van de Franse verzekeringsgroep.

"In juli vorig jaar heb ik de kans gekregen om deel uit te maken van IT, binnen Core Insurance. Dit is een zeer positieve ervaring voor mij waarbij ik de kans gekregen heb om vele mensen binnen de IT organisatie beter te leren kennen." Aldus Marchal in een verklaring. "Mijn handen jeuken dan ook om samen met hen de volgende stappen van de IT Transformatie te zetten. Ik wil ook Giovanni bedanken voor de heel goede samenwerking en ik ben er van overtuigd dat hij ons zal blijven steunen vanuit zijn nieuwe rol als Group Chief Technology Officer"

Gelijk met de benoeming van Marchal wordt ook Aimée van Eersel benoemt als CFO, zij volgt Christophe Mugnier op die Head of Life, Savings and Health Insurance and Risk Management wordt. Door twee vrouwen te benoemen is er voortaan ook een evenwicht tussen mannen en vrouwen in de directieraad bij AXA België.