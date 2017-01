Stefan De Pril aan de slag bij Group Joos

Sinds 1 januari is Stefan De Pril de nieuwe it director bij Group Joos. Group Joos is een familiale onderneming met vestigingen in Turnhout en Leuven. Naast een klassieke drukkerij heeft het bedrijf ook een afdeling voor direct marketing op basis van big data en een eigen omnichannel-platform.

Stefan De Pril startte zijn carrière bij Digipolis en Unisys, maar spendeerde het leeuwendeel van zijn carrière bij Sodexo. Eind 1997 kwam hij bij Sodexo binnen als project manager om er in 2000 door te groeien tot cio & operations director voor West- en Zuid-Europa. In 2007 ruilde hij die Europese verantwoordelijkheid in voor Azië. Sinds 2010 was De Pril it director personal & home services. Amon deed de selectie voor Group Joos.

