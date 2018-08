Steven De Haes is nieuwe decaan van Antwerp Management School

Vanaf 1 oktober 2018 treedt de 40-jarige Prof. Dr. Steven De Haes aan als nieuwe decaan van Antwerp Management School (AMS). Uitdagingen zijn er voldoende met de verdere groei en internationalisering van AMS en de viering van het 60-jarig bestaan van de school in 2019.

Steven De Haes studeerde af als handelsingenieur in de beleidsinformatica aan de Universiteit Antwerpen en behaalde in 2007 zijn doctoraat. In 2001 werd hij professor Information Systems Management bij AMS en ging hij aan de slag bij de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen van Universiteit Antwerpen.

Vandaag is Steven hoogleraar en verricht hij toegepast onderzoek in de domeinen van digitale strategie en het beheer van bedrijfstechnologie. Naast zijn functie als decaan zal Steven organisaties blijven coachen bij hun digitale strategieën en het beheer van bedrijfstechnologie. Verder blijft hij actief betrokken bij de ontwikkeling van COBIT, een internationale standaard voor het beheer van bedrijfstechnologie in ondernemingen. Omwille van zijn expertise zetelde Steven De Haes vorig jaar ook in de jury van de Data News CIO of the Year en ICT Project of the Year verkiezing.