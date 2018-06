Sven Schoenaerts aan de slag bij security specialist Varonis

Sven Schoenaerts leidde NetApp Benelux sinds november 2015. Daarvoor werkte hij al 8,5 jaar voor het bedrijf en dit binnen de Emea channel organisatie. Eerder werkte hij onder meer voor Brocade en BMC. Hij beschikt over een masterdiploma van de VUB en vervolledigde een MBA-opleiding bij Vlerick

Nu trekt Sven Schoenaerts de deur van NetApp dus achter zich dicht en trekt hij naar Varonis. Daarbij ruilt hij storage in voor security: Varonis is een pionier op het gebied van gegevensbeveiliging en -analyse. Varonis richt zich op het beschermen van bedrijfsgegevens: van gevoelige bestanden en e-mails over vertrouwelijke klant-, patiënt- en werknemersgegeven tot financiële administratie en strategische en productplannen.

Varonis startte in 2005 en sinds maart van dit jaar heeft het bedrijf naar eigen zeggen ongeveer 6000 klanten over de hele wereld.

