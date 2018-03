Telenet ziet CFO vertrekken

Conix begon in oktober 2013 bij Telenet en zal nog tot 30 juni van dit jaar bij het bedrijf blijven. Op 15 juli trekt ze naar reisorganisatie van reisorganisatie TUI Group. Telenet looft Conix om haar ontwikkeling van het driejarenplan dat leidde tot de overnames van Base en SFR.

"Birgit heeft als CFO een groot aandeel gehad in de groei die Telenet de afgelopen vijf jaar kenmerkte. Onder haar impuls zijn verschillende integraties vlot verlopen en voer het bedrijf een stabiele financiële koers met een sterke groei van zowel de EBITDA als de vrije kasstroom. Wij zijn blij met de inbreng die Birgit de afgelopen jaren heeft gehad om Telenet verder te laten uitgroeien tot een gezond en duurzaam bedrijf en willen haar daarvoor uitdrukkelijk bedanken." Aldus ceo John Porter in een verklaring. "Ik wens Birgit veel succes met haar plannen voor de toekomst. Dit is opnieuw een bewijs van het feit dat Telenet toptalent ook internationaal zijn weg vindt."

"Ik heb de afgelopen vijf jaar ontzettend graag bij Telenet gewerkt. Samen met mijn collega's heb ik de schouders gezet onder de groei van Telenet," zegt Conix in een mededeling.

"In het bijzonder zullen de integratie van BASE, het optimaliseren van onze kostenstructuur, werkkapitaal en financieringskost, alsook het zoeken naar mogelijkheden om onze investeringen en overnames te blijven financieren, me bijblijven. Telenet is goed gepositioneerd om de uitdagingen van een veranderend media- en telecomlandschap aan te gaan."

Telenet heeft momenteel nog geen vervanger voor de topvrouw. Het bedrijf heeft momenteel een selectieproces opgestart op nieuwe chief financial officer te vinden.