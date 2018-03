Travis Kalanick start kapitaalfonds

Travis Kalanick, die u vooral kent om zijn rol bij Uber, start een nieuwe zaak. Dat heeft hij gemeld op Twitter. Het gaat om een zakenfonds genaamd 10100 dat vooral zal investeren in bedrijven waar het winst mee hoopt te maken, maar ook enkele 'non-profit' investeringen wil doen.

Kalanick, die vorig jaar werd buitengezet bij Uber na een reeks schandalen, vertelt op zijn Twitter ook dat hij lang heeft nagedacht over zijn toekomst. Hij blijft zetelen in de raad van bestuur van Uber, maar nadat de Japanse SoftBank Group een aandeel van 20 procent in het bedrijf nam, is zijn macht daar wel stevig geslonken. Die deal brengt hem anderzijds wel 1,4 miljard dollar op, een stevig potje om investeringen mee te doen.