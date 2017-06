Uber probeert schoon schip te maken

In de telenovela die Uber's human resources ondertussen geworden zijn, is het laatste slachtoffer Emil Michael, de nummer twee van het bedrijf. Een woordvoerder van Uber heeft aan CNN Tech bevestigd dat Michael, chief business officer bij Uber, de ritjesdienst verlaat.

Emil Michael is de rechterhand en vertrouweling van topman Travis Kalanick. U kent hem misschien als de man die ooit voorstelde om het privéleven van journalisten uit te spitten die zich negatief over het bedrijf uitlieten. Hij zou ook het medische rapport hebben ingekeken van een Indiase vrouw die door haar Uber-chauffeur was verkracht. Bedoeling zou geweest zijn om bewijzen te vinden dat de verkrachting verzonnen was door Indiase concurrent Ola (de medische gegevens in kwestie werden verkregen door Eric Alexander, die ook al bij Uber is buitengezet). Michael stond aan het hoofd van de zakentak van het techbedrijf en hij wordt vervangen door David Richter, die uit de eigen koker van Uber komt.

Eerder heeft het concern twintig werknemers op zijn kantoren ontslagen na klachten over seksuele intimidatie. Gelukkig worden er ook mensen aangenomen. Uber trok vorige week met enig gevoel van trots twee vrouwelijke managers aan. Frances Frei, een professor aan de Harvard Business School, gaat zich bezighouden met strategie en leiderschap. De van Apple afkomstige Bozoma Saint John wordt als 'chief brand officer' verantwoordelijk voor het merk Uber.

Daarnaast stelt het bedrijf Wan Ling Martello, een hooggeplaatste manager bij Nestlé, aan als onafhankelijk toezichthouder. Ingewijden hebben dat gemeld aan persbureau Bloomberg. Haar aanstelling was een van de aanbevelingen in een onderzoek naar seksisme en intimidatie binnen Uber.

De Holder-commissie

Dat onderzoek moest de cultuur van het bedrijf uitpluizen. Het kwam er nadat een ingenieur en ex-medewerker van Uber in een blogpost klaagde over ongewenste intimiteiten door collega's. Volgens de vrouw had het bedrijf nooit gereageerd op haar meldingen over seksueel wangedrag. Die blog ging viraal, dus werd er een commissie onder leiding van oud-minister Eric Holder aangesteld om onderzoek te doen naar de aantijgingen. Het bestuur van Uber praatte zondag meer dan zes uur lang over de aanbevelingen in dat Holder-rapport. Alle aanbevelingen zouden zijn overgenomen, met onder meer de twintig ontslagen en de aanstelling van een onafhankelijke toezichthouder tot gevolg.

Uber sleept zich al een tijdje van het ene schandaal naar het andere. Het snelgroeiende bedrijf, dat een geraamde marktwaarde heeft van zo'n 50 miljard dollar, lijkt het moeilijk te hebben om zich van een freewheelende start-up om te turnen naar een 'deftig' bedrijf. Het zou zo erg worden dat zelfs ceo Travis Kalanick eraan denkt een stap opzij te zetten. Zijn persoonlijkheid wordt vaak aangegeven als een van de redenen waarom Uber's cultuur op die manier is gegroeid. Bovendien heeft de man ook gewoon een zware periode achter de rug. Eind vorige maand kwam zijn moeder om bij een bootongeluk en raakte zijn vader zwaargewond. Een scenario waarbij Kalanick enkele maanden rust neemt om daarna een andere rol binnen Uber te krijgen, lijkt het meest waarschijnlijk.