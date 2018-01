Uber stelt chief diversity officer aan

De positie van Lee moet de cultuur (en het imago) van Uber opkrikken na een reeks schandalen rond seksistische en racistische medewerkers. Toen ex-medewerker Susan Fowler een jaar geleden op haar blog haar ervaringen bij het bedrijf optekende, was een van de eerste acties van Uber om de voormalige Advocaat Generaal van de VS Eric Holder een onderzoek te laten doen. In dat rapport stond onder meer het advies om een diverstiteitsbaas aan te stellen die rechtstreeks aan de CEO rapporteert.

Bo Young Lee, die al als diversiteitsmanager werkte voor het financiële bedrijf Marsh, zal dat niet meteen doen (ze moet rapporteren aan de HR-baas), maar gezien haar taak zowel belangrijk, als redelijk nieuw is, wordt verwacht dat er daar nog wat kan veranderen.

Lee is de derde executive die wordt aangenomen door CEO Dara Khosrowshahi. Sinds de man eind vorig jaar de teugels van de ondertussen beruchte oprichter Travis Kalanick overnam, trok hij al een chief legal officer (Tony West) en een chief operating officer (Barney Harford) aan.

Khosrowshahi zou in 2019 met Uber naar de beurs willen gaan, en is momenteel druk bezig met 's werelds meest waardevolle start-up misschien richting winst te sturen, of toch minstens de vele, vele schandalen van het voorbije jaar te doen vergeten. De belangrijkste job die hij nu nog moet invullen is die van chief financial officer, een vacature die al openstaat sinds 2015.