Verantwoordelijke voor Uber's zelfrijdende auto's stapt op

Sherif Marakby, die voor Uber de zelfrijdende auto moest ontwikkelen, stapt op. Hij was net een jaar in dienst. Uber had Marakby losgeweekt bij Ford, waar hij 25 jaar had gewerkt. Het is niet bekend waarom hij vertrekt, al is de ontwikkeling van Uber's zelfrijdende wagen gepaard met verschillende problemen. Het bedrijf zou onder meer technologie van Google's zusterbedrijf Waymo hebben gestolen.

Marakby is ondertussen de zevende hooggeplaatste medewerker die Uber in de afgelopen maanden de rug heeft toegekeerd. Vorige week trok het hoofd van het pr-departement nog de deur achter zich dicht en ook de nummer twee van het bedrijf, Jeff Jones, verliet in maart het schip.

Het bedrijf gaat dan van de ene crisis naar de andere. Uber wordt onder meer beschuldigd van het wegmoffelen van seksueel wangedrag op de werkvloer en van het breken van stakingen.

Uber blijft groeien en verlies maken

Op enkele boycot hashtags op Twitter na, heeft dat echter weinig concrete gevolgen voor de groei van het bedrijf. Uber Technologies groeit flink, volgens persbureau Bloomberg, dat in de boeken van het bedrijf kon kijken. Wel maakt het miljarden dollars verlies. Wereldwijd verwerkte het bedrijf vorig jaar voor zo'n 20 miljard dollar aan taxiritjes en andere boekingen, meer dan twee keer zoveel als in 2015. Dat leverde een netto-omzet op van 6,5 miljard dollar.

Tegelijkertijd werden echter ook veel investeringen gedaan en kosten gemaakt, waardoor Uber onder de streep uiteindelijk 2,8 miljard dollar tekortkwam. Dat laatste cijfer is exclusief de vorig jaar verkochte activiteiten in China. Als die ook worden meegeteld, dan zou het verlies zelfs 3,8 miljard dollar bedragen, aldus Bloomberg. Uber biedt met zijn apps inmiddels taxiritjes en andere diensten aan in meer dan vijfhonderd grote steden. Het is niet beursgenoteerd en hoeft daarom niet zijn resultaten te presenteren, al worden investeerders wel regelmatig bijgepraat.