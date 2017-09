Wie wordt CIO of the Year 2017? U beslist mee!

25/10 is een symbolische datum: Data News bekroont voor de 25ste maal de beste ict-projecten (u heeft trouwens nog maar enkele dagen de tijd om uw project in te dienen!), en reikt ook voor de 10de keer een award uit voor de CIO of the Year.

De redactie van Data News heeft de drie genomineerde cio's bekend gemaakt. Het gaat om drie cio's die bewijzen dat de job van chief information officer een van de meest uitdagende, spannende en attractieve functies is om meerwaarde te creëren in de zakenwereld van vandaag. Zij gebruiken ict-tools op een innovatieve manier om niet alleen het operationele management te optimaliseren, maar ook concrete toegevoegde waarde voor hun bedrijf te genereren. Zij verdienen deze nominatie omwille van hun strategische visie, leadership en hun doorgedreven aanpak.

Wie volgt Herman De Prins (cio UCB) op?

Dit zijn de drie genomineerden (in alfabetische volgorde);

Dirk Altgassen (Group CIO van Etex)

Sam Lloyd (CIO van Telenet)

Bjorn Van Reet (CIO van Kinepolis Group)

Op www.datanews.be/cio stellen we ze uitgebreid aan u voor en kan u ook uw stem uitbrengen. U kan stemmen tot 1 oktober, middernacht. Nadien is het de beurt aan onze professionele en academische jury om hun stem uit te brengen. Deze jury bestaat uit it-academici, vertegenwoordigers van de Belgische it-communities, en ex-winnaars. De uiteindelijke winnaar wordt op de CIO of the Year avond bekend gemaakt, na de optelsom van de publieke voting, de jurystemmen, en de live voting op de avond zelf.

Live voting op CIO of the Year Wil u de kandidaten beter leren kennen? Dat kan op de CIO of the Year avond op 25 oktober. De drie kandidaten zullen er zichzelf voorstellen, waarna de live voting over de uiteindelijke winnaar zal beslissen. Wil u er bij zijn? Registreer u dan nu via www.datanews.be/cio.