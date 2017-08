Wissel van de wacht bij Pure Storage

Charles Giancarlo is de naam die boven kwam drijven, na de zoektocht naar een opvolger die Scott Dietzen enkele maanden geleden inzette. Pure Storage zocht een ceo die goed geplaatst is om de stevige ambities van het bedrijf waar te maken. Giancarlo kan prat gaan op topposities binnen Silver Lake Partners en Cisco en was ook even de topman van Avaya. Hij krijgt nu de taak om Pure Storage te laten schalen tot een 'multi-billion dollar company'.

Pure Storage zet in op een all-flash data platform voor de cloud. De groei moet vooral komen vanuit datagedreven applicaties rond kunstmatige intelligentie en het internet of things. Voormalig ceo Scott Dietzen wordt nu voorzitter van de raad van bestuur. Dietzen bracht Pure Storage in 2015 naar de beurs. Sindsdien zijn de inkomsten meer dan 2,5x gegroeid. Het afgelopen kwartaal kwamen er 350 klanten bij, wat het totaal op zo'n 3.700 klanten telt. Het bedrijf verwacht dit jaar af te klokken op een omzet net onder of net boven het miljard dollar.