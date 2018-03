Wouter Martens nieuwe CTO bij iCapps

Wouter Martens werkt ondertussen al zes jaar bij iCapps en vervulde er al verschillende functies. Hij begon zijn carrière bij iCapps als iOS-ontwikkelaar, maakte daarna de overstap naar functioneel analist en product owner van onder meer CityLife en werd uiteindelijk business unit manager voor het web team.

Die plaats ruilt hij nu in voor de functie van CTO. Martens zal hiervoor overkoepelende ondersteuning bieden aan de verschillende teams binnen het bedrijf. Daarnaast is het zijn taak om alle technologische ontwikkelingen in de sector op te volgen en op basis daarvan een roadmap voor het bedrijf op te stellen. 'Ik zie mijn rol horizontaal over de organisatie heen, waarbij de verschillende ontwikkelteams een soort interne klanten zijn voor mij. Mijn focus ligt in eerste instantie op het bewaken van de kwaliteit van onze afgeleverde projecten,' aldus Martens.

Als CTO volgt hij Olivier Dupont op, die zich nu meer zal focussen op HR. Volgens Dupont is de aanstelling van Martens een logische keuze: 'Wouter heeft ervaring op alle fronten binnen ons bedrijf en hij is dankzij zijn technische achtergrond een grote meerwaarde voor de verschillende teams..'