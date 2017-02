Cellebrite biedt 'legale unlocking' aan voor alle iPhone modellen

De dienst werd ontwikkelt ontwikkeld door Cellebrite. De software verwierf faam toen het ze in de zaak van de San-Bernardino iPhone voor de FBI met de oplossing kwam, al ontkende het bedrijf elke betrokkenheid.

Directeur van forensisch onderzoek Sharar Tal tweette dat de software nu een fikse uitbreiding krijgt. "Onze nieuwe betalende service biedt wereldwijd het fysiek verzamelen van data uit de iPhone 4S, 5, 5c, alsook Samsung Galaxy S6, Galaxy Note 5 en sommige Galaxy S7 apparaten", staat te lezen op de productpagina.

Cellebrite houdt Cais wel binnenshuis, de tool wordt enkel gebruikt door Cellebrite werknemers. Anders dan het Universal Forensic Extraction Device (UFED) een apparaat waarmee verschillende veiligheidsdiensten zelf aan de slag kunnen om data uit gsm's, laptops, tablets en desktops te halen. Hoewel het bedrijf zich nu specialiseert in forensisch verzamelen van data begon het ooit, eind jaren '90 met het overzetten van gegevens van één feature phone (niet-smartphone gsm) naar de andere. Vaak in dienst van telecomoperatoren. In die sector is het bedrijf nog steeds actief met gelijkaardige producten maar dan voor smartphones zoals - verassing - de iPhone.