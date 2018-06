Facebook scherpt regels aan na privacyschandaal, adverteerders zijn niet tevreden

De aanscherping van de regels door Facebook in de nasleep van het privacyschandaal zorgt voor irritaties bij verschillende adverteerders in de Verenigde Staten op het sociale medium. Veel advertenties worden in eerste instantie op inhoud geblokkeerd, doordat Facebook onder meer een nieuwe brede definitie hanteert op het gebied van politiek.