Facebook zal prioriteit geven aan betrouwbaar nieuws

Sociaalnetwerksite Facebook zal vanaf volgende week in het nieuwsoverzicht prioriteit geven aan informatie die 'betrouwbaar, informatief en lokaal is.' Dat heeft CEO Mark Zuckerberg vrijdag aangekondigd.

'Er is te veel sensatiezucht, misinformatie en polarisatie in de wereld vandaag. Sociale media stellen mensen in staat om informatie sneller dan ooit te verspreiden, en als we deze problemen niet specifiek aanpakken, dan versterken we ze uiteindelijk', zegt hij op zijn eigen platform.

Wat dan precies als een betrouwbare bron wordt beschouwd, ligt moeilijker. 'We zouden zelf die beslissing kunnen maken, maar daar voelen we ons niet goed bij. We hebben ook overwogen om onafhankelijke experts te vragen, waardoor de beslissing niet meer bij ons zou liggen, maar dat zou het objectiviteitsprobleem waarschijnlijk niet oplossen', zegt Zuckerberg.

Daarom kiest Facebook ervoor om de beslissing in de handen van zijn gebruikers te leggen. 'We zullen onze gebruikers vragen of ze bepaalde nieuwsbronnen kennen en zo ja, of ze die bron vertrouwen', zegt Zuckerberg. Op basis van al die informatie, zal dan een ranking worden opgesteld.

Vorig jaar kwam er heel wat kritiek op Facebook nadat was gebleken dat er valse nieuwsberichten op de sociaalnetwerksite werden gepromoot in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016. Vorige week kondigde het platform ook al aan dat berichten van familie en vrienden voortaan voorrang krijgen op posts van bedrijven en media.