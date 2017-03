2-in-1 Toughbook heeft afneembare tablet

De nieuwe Panasonic Toughbook CF-33 is een 2-in-1 die is gebouwd voor professioneel gebruik onderweg en daartoe volledig robuust is gemaakt. Het toestel met een IP65-rating heeft een magnesium chassis en is valbestendig tot 120 cm.

De CF-33 is uitgerust met een 12-inch dualtouch QHD-scherm (2160 x 1440 pixels) met een 10-vinger-capacitief scherm. Het touchscreen kan ook met handschoenen bediend worden of met een digitizerpen die is geïntegreerd in de tablet.

De Toughbook CF-33 met Windows 10 Pro heeft een Intel i5-7300U processor, 8 GB RAM (4 GB en 16 GB als opties) en 256 GB SSD (128 GB en 512 GB als opties).

De nieuwe Toughbook is te gebruiken als laptop en als tablet. Het tabletgedeelte is ook afneembaar. Panasonic levert het apparaat ook als CF-33 Tablet (zonder toetsenbord).

De afneembare tablet is uitgerust met een USB 3.0-, HDMI-, LAN-, micro-SD-XC- en headsetpoort. Het toetsenbordgedeelte beschikt over 2x USB 3.0-, USB 2.0-, LAN-, Serial-, HDMI-, SD-XC- en VGA-poorten.

Bijkomende configureerbare opties voor de tablet zijn een tweede USB 2.0-poort, Serial, barcodescanner, smartcardlezer, contactloze smartcardlezer en vingerafdruklezer. Er is ook een optionele voertuigdockingadapter beschikbaar.

De Panasonic Toughbook is uitgerust met een 2MP webcam met stereomicrofoon en een 8MP documentatiecamera aan de achterzijde.

De CF-33 is verkrijgbaar met 4G LTE als optie, evenals de nieuwste U-Blox NEO-M8 GPS voor navigatie.

De nieuwe Toughbook komt met twee hot-swappable batterijen om de batterijduur te verlengen tot een autonomie van 10 uur.

De Panasonic Toughbook CF-33 is verkrijgbaar vanaf het tweede kwartaal van 2017. De adviesprijs van de Toughbook CF-33 2-in-1 laptop met afneembare tablet is €3.552 excl. De adviesprijs voor de Toughbook CF-33 Tablet bedraagt €2.992 excl. btw. Panasonic geeft standaard 3 jaar garantie.

Bron: wwww.diskdiee.be