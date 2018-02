2-in-1 Windows-laptop in robuuste uitvoering

De nieuwste versie van de Panasonic ToughBook CF-20, een robuuste 2-in-1 Windows-notebook die voor het eerst in 2015 gelanceerd werd, heeft een verlengde accuduur van zeventien uur dankzij de tweede accu die voortaan standaard in de toetsenbordruimte verwerkt is. Het 10,1-inch tabletgedeelte alleen houdt het tot 8,5 uur op een volle accu.

Kloppend hart is een fluisterstille Intel Core i5-7Y57 vPro processor. Deze CF-20 is verder voorzien van een 256 GB ssd en 8 GB ram. Het 10,1-inch multitouch ips-scherm heeft een resolutie van 1920 x 1080 pixels en kan ook bediend worden met handschoenen aan. Ook het gebruik van een stylus (digitizer pen) is mogelijk.

Optioneel kan men deze robuuste 2-in-1 met allerlei poorten uitrusten. Voorbeelden zijn een 4G LTE-modem, een U-Blox 8 gps of een 2 MP Windows Hello-authenticatiecompatibele webcam met stereomicrofoon.

Optioneel kan de ssd verwisselbaar worden gemaakt, zodat de data bij gevoelige projecten (bv. defensie) veilig kan worden opgeborgen. Een tmp 2.0-beveiligingschip is standaard ingebouwd.

De robuustheid van de 1,89 kg wegende Panasonic ToughBook CF-20 is gecertificeerd volgens de MIL-STD 810G- en IP65-normen. Het tabletgedeelte weegt overigens slechts 950 gram.

De nieuwe Panasonic ToughBook CF-20 is vanaf maart 2018 verkrijgbaar voor een adviesprijs van 2.218 euro exclusief btw.

Bron: www.diskidee.be