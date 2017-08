360-gradenvideo's maken met Garmin actiecam

De Virb 360 van Garmin is een robuuste actiecamera die sferische opnames maakt in 360 graden, zowel horizontaal als verticaal. Vier microfoons nemen ook 360-graden audio op.

De kubusvormige camera is uitgerust met twee lenzen die de hele omgeving vastleggen. De Virb 360 heeft een monochroom lcd-scherm met drie knoppen voor de bediening van de menu's. Maar de camera ondersteunt ook spraakbesturing (geen Nederlands) om het filmen te starten en te stoppen.

De actiecam kan video opnemen in 5,7K-resolutie bij 30fps. Dan moet je zelf wel de beelden 'stitchen' met de Virb Edit desktopsoftware . De Virb 360 kan wel automatisch 4K-opnames in de camera stitchen.

De sferische stabilisatie (maximaal 4K) kent drie modi: Stabiliseren, Vergrendelen, Volgen.

De Virb 360 is uitgerust met gps en glonass, een barometer, een accelerometer, een gyroscope en een kompas. Je kan data die deze sensoren verzamelen in de video's tonen die je opneemt.

Video's van maximaal 4K die op de camera zijn gestitcht kan je direct delen op YouTube en Facebook via de Virb app. Je kan de video's in 360 graden ook in VR bekijken nadat je de bestanden naar de Virb app of de Virb Edit software hebt geüpload.

De Virb 360 is waterbestendig tot 10 meter diep. De camera meet 39,0 x 59,3 x 69,8 mm en weegt met batterij 160 gram. Opgeladen is de lithium-ionbatterij goed voor het maken van opnames van maximaal 1 uur en 5 minuten.

De Garmin Virb 360 actiecamera heeft een adviesprijs van 799,99 euro.

Bron: www.diskidee.be