360 gradenvideo's opnemen met 4K resolutie

De nieuwe Samsung Gear 360 versie 2017 heeft een 360° camera met een resolutie van 4K (tot 5472 x 2736 pixels voor foto's en tot 4096 x 2048 @24fps voor video's). De twee dubbele visooglenzen hebben een resolutie van 8,4mp en een lichtgevoeligheid van F2.2.

Beelden worden opgeslagen in jpeg formaat voor foto's en mp4 h.265 formaat voor video's. Op een volle accu neem je in één take tot 130 minuten video op met een resolutie van 2560 x 1280 pixels aan 30 frames per seconde.

Als je de Gear 360 met een compatibele smartphone zoals de Samsung Galaxy S8(+) synchroniseert, deel je je ervaringen met anderen via een livestream van hoge kwaliteit. Inhoud kun je ook direct opladen op sociale netwerken zoals Facebook en YouTube.

Het meegeleverde statief is ook bruikbaar als kleine selfiestick. Je bedient de camera met knoppen op het toestel of via de geconnecteerde smartphone. Apart is een tripod verkrijgbaar in de 'value kit' die ook nog een 'quick release buckle' en platte en gebogen 'mounts' bevat.

Beide lenzen maken opnames in verschillende modussen: 360° beeld, uitgerekt beeld, rondom beeld, dubbel beeld en panoramisch beeld. Hdr wordt ondersteund en de ingebouwde stereomicrofoon heeft een voorziening om ruisgeluiden van wind te onderdrukken. Via smartphone kun je beelden geotaggen.

De Gear 360 is compatibel met een selectie accessoires en statieven van derde partijen, de Samsung Galaxy S8 en Galaxy S8+, Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy S6 edge+, Galaxy S6, Galaxy S6 edge en Galaxy A5 (2017).

De Gear 360 is ook compatibel met verschillende iOS devices, waaronder de iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus en iPhone SE en met Windows en Mac computers.

De camera meet 100,6 x 46,3 x 45,1 mm en weegt 130 gram. De ingebouwde batterij heeft een vermogen van 1160 mAh. De camera heeft een sd-kaart sleuf (tot 256 GB) en ingebouwde Wireless-N/AC wifi, naast Bluetooth 4.1 en usb 2.0 type-c aansluiting.

De Gear 360 (2017) is stof- en spatwaterbestendig volgens de IP53-specificaties.

De Samsung Gear 360 (2017) panoramacamera is medio mei beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van 249,99 euro.

