4K Android-mediaspeler voor zelfbouw

De Mele V9 TV Box draait op Android 6.0 Marshmallow. Deze multimediaspeler, die in China gefabriceerd wordt door Shenzhen MeLE Star Technology Ltd, is gebouwd rond een quadcore RealTek RTD 1295 system-on-chip (soc) met Mali-T820 MP3 gpu en heeft 2 GB ddr3 ram en 16 GB emmc opslagruimte.

Binnenin is ruimte voor een 3,5-inch sata schijf waarmee je de opslagruimte tot maximaal 4 TB uitbreidt. De schijfslede is zeer eenvoudig bereikbaar via een klep op de zijkant. Verder kun je de opslagruimte uitbreiden met een microsd-geheugenkaartje van maximaal 512 GB.

Dit home entertainment-center heeft een hdmi-ingang en -uitgang die voldoet aan hdmi 2.0a. De hdmi-ingang ondersteunt picture in picture (pip), opnames en streamen naar udp. Dual band Wireless-AC wifi, Bluetooth 4.0 en Gigabit Ethernet zijn ingebouwd. Verder heeft deze mediaspeler drie usb 2.0-poorten en één usb 3.0 type c-aansluiting. Een ir-ontvanger kan worden gebruikt met apart verkrijgbare afstandsbedieningen.

HDR, 10-bit HEVC/H.265 tot 4K @ 60fps, VP9 tot 4K @ 60 fps, H.264 tot 4K @ 24 fps video wordt in hardware gedecodeerd, met automatische 'frame rate switching'.

Het LED display aan de voorkant laat je de tijd zien en andere informatie, zoals bijvoorbeeld of er 4k of dts:HD content wordt afgespeeld. De soc is krachtig genoeg om 4K video af te spelen en 7.1 kanaalsaudio (bijvoorbeld Dolby Atmos) door te geven.

De Mele V9 TV Box wordt verdeeld door Warbout Distributie en is bij resellers verkrijgbaar voor een adviesprijs van 179 euro.

Bron: www.diskidee.be