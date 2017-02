Afstandsbediening met app voor presentaties

De Spotlight Presentation Remote van Logitech is een afstandsbediening in een minimalistisch ontwerp met geavanceerde functies, die tijdens een presentatie meer mogelijkheden biedt dan laser pointers.

Spotlight werkt samen met een presentatie-app waarmee je de instellingen van je presentatie kan regelen voordat je begint. In de app kan je een favoriete aanwijsmodus kiezen en bepaalde content op je slide markeren of vergroten tot op pixelniveau.

Spotlight heeft drie bedieningsknoppen en beschikt ook over een muisachtige cursor waarmee je video's kunt starten en links kunt openen. De cursor en highlights zijn, in tegenstelling tot laser pointers, zichtbaar voor zowel live publiek als mensen die deelnemen aan een videoconferentie.

De app biedt ook de mogelijkheid om een timer op het scherm te tonen die gaat lopen zodra je op de eerste dia klikt en die op specifieke tijdstippen een trilwaarschuwing naar de Spotlight kan sturen.

De Spotlight Remote maakt een verbinding met een usb-ontvanger of via Bluetooth Smart en heeft een bereik tot dertig meter. Het apparaat is volledig op te laden in 60 minuten, maar kan na één minuut opladen al drie uur presenteren.

Logitech Spotlight ondersteunt alle populaire presentatie-apps en heeft een adviesprijs van 129,99. euro

