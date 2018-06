Afstandsbediening voor presentaties

Logitech breidt de serie 'presenters' uit met de R500 Laser Presentation Remote. De afstandsbediening is uitgerust met drie knoppen om vlot presentatiedia's te selecteren.

Met de R500 is het mogelijk door dia's te navigeren tot op 20 meter afstand. De afstandsbediening is draadloos te gebruiken met een usb-ontvanger voor een draadloze 2,4GHz-verbinding of met Bluetooth-technologie.

De presenter biedt ook een rode laseraanwijzer om specifieke gebieden aan te wijzen. Met de Logitech Presentation-app kan je knopfuncties aanpassen, een timer instellen op het scherm of de batterijlevensduur controleren.

Logitech brengt ook een software-update uit voor de Spotlight Presentation Remote afstandsbediening. Deze digitale aanwijzer werkt niet alleen met traditionele projectieschermen, maar ook op tv-schermen, online webvergaderingen en multiscreen setups.

Met de software-update is het moglijk een markering op het scherm te veplaaten en deze daar te laten rusten terwijl je spreekt. Ook biedt de update meer voorkeuren met timers.

De Logitech R500 Laser Presentation Remote heeft een adviesprijs van 49,99 euro en is beschikbaar vanaf juni. De Logitech Presentation App update voor Spotlight is gratis te downloaden via deze link.

Bron: www.diskidee.be