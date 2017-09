Android 7.0 smartphones met basisfunctionaliteit

De Acces en Core serie smartphones van Archos bestaan uit modellen met de focus op de belangrijkste eigenschappen van een smartphone, waaronder bellen, webbrowsing, foto en video en delen via sociale netwerken. De smartphones draaien op het Android 7.0 besturingssysteem.

De Archos Access smartphonelijn bestaat uit modellen met een 4-inch, 4,5-inch, 5-inch of 5,5-inch behuizing in geel, blauw en zwart. De smartphones zijn uitgerust met FWVGA schermen (854 × 480 pixels), quad-core processors, 1 GB RAM en 8 GB intern geheugen dat uitbreidbaar is via Micro SD geheugenkaartjes.

Ook hebben de Access smarpthones twee camera's: 5 of 8 megapixel als hoofdcamera en 2 megapixel aan de voorkant voor het maken van selfies. Ze zijn uitgerust met een batterij van 1200 tot 2300 mAh. De prijzen van de Archos Access smartphones liggen tussen 49,99 en 99,99 euro.

De Archos Core smartphonelijn is verkijgbaar in een zwarte, grijze en rode metalen behuizing van 5-inch of 5,5 inch. Deze smartphones hebben IPS HD displays met Full Lamination technologie, quad-core processors met 1 of 2 GB RAM en 16 GB intern geheugen dat ook uitbreidbaar is via Micro SD geheugenkaartjes.

De Core smartphones zijn uitgerust met twee camera's: een hoofdcamera van 13 of 8 megapixel en een frontcamera van 5 of 2 megapixel. Deze modellen hebben een batterij van 2000 tot 4000 mAh. De adviesprijzen lopen van 79,99 tot 99,99 euro.

