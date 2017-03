Android 7 smartphones in metalen behuizing

Het goedkoopste model van de nieuwe Moto G-smartphones, de Moto G5, is uitgerust met een 5-inch scherm. De G5 Plus heeft een 5,2-inch scherm. Beide hebben een Full HD-resolutie (1920 x 1080 pixels).

De G5 draait op een Snapdragon 430 1.4 GHz octa-coreprocessor, terwijl de G5 Plus is uitgerust met een Snapdragon 625 2.0 GHz octa-coreprocessor. Beide smartphones hebben 3 GB RAM aan boord.

De G5 komt met een interne opslagcapaciteit van 16 GB, de G5 Plus met 32 GB. Het geheugen is uitbreidbaar met microSD-kaarten tot 128 GB.

De goedkopere G5 heeft een 13 megapixel camera op de achterzijde, terwijl de G5 Plus een meer geavanceerde 12 megapixel camera met dual-focus pixels heeft. Deze laatste kan 4K-video opnemen, terwijl de G5 beperkt is tot Full HD. Beide smartphones hebben aan de voorkant een 5MP selfiecam.

De niet-vervangbare 3000 mAh batterij van de G5 Plus kan met TurboPower in slechts 15 minuten opgeladen worden tot een autonomie van zes uur. De G5 heeft een 2800 mAh batterij die wel vervangbaar is.

Beide smartphones ondersteunen dual-SIM. Ze hebben Android 7.0 Nougat als besturingssysteem en zijn uitgerust met Google Assistant.

De Motorola Moto G5 is vanaf begin maart verkrijgbaar voor een adviesprijs van 199 euro. De G5 Plus is te koop voor een adviesprijs van 279 euro.

Bron: www.diskidee.be