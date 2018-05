Android 8.0 smartphones voor budgetvriendelijke prijs

In de Y-serie Android smartphones brengt Huawei budgettoestellen op de markt. De Y7 en Y 6 zijn twee nieuwe modellen in de serie.

De Y-serie heeft een metalen behuizing en is uitgerust met het Huawei FullView Diplay met een 18:9 beeldverhouding. De dunne schermranden en de ergonomisch ontworpen 2,5D gebogen glazen voorkant moeten volgens de fabrikant zorgen voor een comfortabele bediening met één hand.

De Huawei Y7 is uitgerust met een IPS-scherm van 5,99 inch met een HD+-resolutie (1440 x 720 pixels). De Huawei Y6 heeft een 5,7-inch IPS-scherm met een HD-resolutie (1280 x 720 pixels).

Beide smartphones gebruiken een quad-core 1.4 GHz processor met 2 GB ram. Het interne geheugen is 16 GB groot en uitbreidbaar met microSD-geheugenkaartjes tot 256 GB.

Besturingssysteem is Android 8.0 Oreo. Huawei vult dit verder aan met zijn EMUI-platform, intussen ook aan versie 8.0.

Beide toestellen beschikken over een 13 MP camera aan de achterzijde. De Y7 combineert die met een 8MP camera aan de voorkant, bij de Y6 gaat het om een 5MP camera aan de voorkant.

Beide smartphones hebben ook een slimme selfie-toning-flits die automatisch de belichting detecteert op het gezicht van het onderwerp en het helderheidsniveau aanpast.

Met de face unlock-functie bieden deze toestellen een snelle en veilige schermtoegang.

De Huawei Y7 en Y6 zijn uitgerust met een batterij van 3000 mAh die bij de Y7 een autonomie tot 13 uur levert en bij de Y6 tot 14 uur.

De Y7 meet 158,3 × 76,7 × 7,8 mm, de Y6 152,4 x 73 x 7,8 mm

De Huawei Y7 is verkrijgbaar in blauw en zwart voor een adviesprijs van 199 euro. De Huawei Y6 is verkrijgbaar in zwart, blauw en goud voor een adviesprijs van 149 euro.

