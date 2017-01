Android-smartphone back-uppen en opladen

DeToshiba Canvio for Smartphone in een ronde, witte en compacte behuizing maakt automatisch back-ups en laadt Android-smartphones tegelijk op.

Het apparaat heeft een capaciteit van 500 GB en wordt geleverd met een AC-adapter, een USB 2.0 micro-B-kabel, een USB 2.0 type-C-kabel en een USB micro-B-type-A-adapter zodat je het op alle modellen Android-smartphones kunt aansluiten.

De smartphone moet wel Android USB OTG (USB On The Go) ondersteunen. Smartphones die de laatste twee jaar op de markt kwamen, ondersteunen die standaard bijna allemaal.

De bijbehorende app maakt automatisch back-ups zodra je je smartphone op de Canvio aansluit. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Je persoonlijke data, foto's, video's, muziek, documenten en contacten worden automatisch veiliggesteld.

Je kunt de Canvio ook gebruiken om snel gegevens over te zetten van een oude naar een nieuwe Android-smartphone.

De Canvio is verder bruikbaar als conventionele externe harde schijf voor een pc, om op die manier bijvoorbeeld eenvoudig gegevens uit te wisselen met je smartphone, of om gewoon pc-gegevens te back-uppen.

De schijf, die 210 gram weegt en 145 x 145 x 15 mm klein is, kan met meerdere apparaten worden gedeeld, zodat meerdere gebruikers kunnen profiteren van de mogelijkheid om back-ups te maken en gegevens te delen.

Meer informatie over de Canvio for Smartphone vind je op de website van Toshiba Personal Storage.

Bron: www.diskidee.be