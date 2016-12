Android-smartphone in metalen en glazen body

De Shine Lite smartphone van Alcatel, een merk van TCL, heeft zijn 'blinkende' naam te danken aan de glazen buitenkant die volledig rond de metalen body loopt. Het glazen laminaat dat het kastje beschermt, is gemaakt van gebogen Dragontrail 2.5D glas. Deze 5-inch Android "Marsmallow"-smartphone is verkrijgbaar in drie verschillende kleuren: goud, wit en zwart.

In het midden van de achterkant zit een ronde vingerafdruksensor waarmee je de smartphone ontsluit, maar desgewenst ook specifieke applicaties zoals Facebook met één druk opent. Je kunt immers verschillende vingerafdrukken registreren en ze elk hun eigen taak toewijzen.

Deze smartphone wordt aangedreven door een quad-core 1,3 GHz Mediatek MT6737 soc en heeft 2 GB ram. De opslagruimte beslaat 16 GB, waarvan iets meer dan 9 GB vrij is voor eigen gebruik; je kunt dit gelukkig wel uitbreiden met behulp van een microsd-geheugenkaartje.

Het 5-inch ips-scherm heeft een resolutie van 1280 x 720 pixels, ofwel een pixeldichtheid van bijna 294 ppi.

De accu met een capaciteit van 2460 mAh is vast ingebouwd.

De 13 megapixel camera achteraan heeft een dual-tone flash. Op de voorkant is er ook nog een 5 megapixel selfie-camera. Met de Faceshow-functie maak je video's door je selfies te combineren in korte shots. De Splitcatcher-functie creëert fotocollages van verschillende foto's. Gesture Shot activeert de sluiterfunctie van de camera elke keer dat je een V-teken maakt met je vingers.

De Shine Lite meet 141,5 x 71,2 x 7,45 mm en weegt 156 g. Volledige specificaties vind je op de website van Alcatel Mobile.

De Alcatel Shine Lite kost 199 euro, wat een lage prijs is in verhouding tot zijn uitrusting en design. Hou er wel rekening mee dat je enkele compromissen moet sluiten. De lage schermresolutie, de trage soc (processor) en het beperkte interne opslagruimte vermeldden we al.

Maar deze budget-smartphone heeft ook andere beperkingen, zoals een wifi-chip die nog niet de snellere Wireless-ac standaard ondersteunt, of het ontbreken van een ingebouwde stappenteller of nog de afwezigheid van nfc.

Wel is een FM Radio ingebouwd en beantwoordt de Bluetooth-verbinding al aan het energiezuinige BT 4.2. En er is uiteraard het gelamineerd glazen ontwerp, dat er duurder uitziet dan het prijskaartje doet vermoeden. Enige bedenking: hoe goed is al dat Dragontrail-glas bestand tegen stoten en vallen? De praktijk zal het uitwijzen...

