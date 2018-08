Android tablet met volwaardige pc-omgeving

De Samsung Galaxy Tab S4 is uitgerust met een 10,5-inch (26,67 cm) Super AMOLED scherm met een schermverhouding van 16:10 en een resolutie van 2560 x 1600 pixels (287 ppi).

De tabelt draait op een Qualcomm Snapdragon 835 Octa Core processor en 4 GB werkgeheugen. Het interne geheugen van 64 GB is uitbreid met een microSD-kaartje tot 400 GB. Besturingssysteem is Android 8.1.

De Tab S4 is Samsungs eerste tablet die dankzij DeX verandert in een volwaardige pc-omgeving. DeX maakt het mogelijk om te multitasken, schermen te vergroten en te verkleinen, inhoud van de ene app naar de andere te slepen en gebruik te maken van toetsenbord-shortcuts en -commando's.

Je kan ook meerdere applicaties openen, zowel Android als Microsoft Office apps. De tablet ondersteunt ook hdmi-adapters, zodat je de tablet kan gebruiken als tweede scherm.

De Galaxy Tab S4 komt ook met Samsungs S Pen, die debuteerde op de Galaxy Note. De pen gebruik je om te tekenen en schrijven op de tablet of om gepersonaliseerde teksten in je eigen handschrift te versturen via Samsung Live Message. Met het apart verkochte Book Cover Keyboard kun je op de tablet typen als op een toetsenbord.

De tablet is uitgerust met vier speakers met Dolby Atmos surround sound. De 7300 mAh batterij is volgens Samsung goed voor maximaal 16 uur video bekijken.

De Tab S4 gebruikt ook Samsungs KNOX beveiligingssysteem om gevoelige bedrijfsinformatie te beschermen.

De Galaxy Tab S4 meet 249,3 x 164,3 x 7,1 mm en weegt 482 gram.

De Samsung Galaxy Tab S4 is vanaf 24 augustus verkrijgbaar in een Wi-Fi en een LTE-versie voor een adviesprijs van respectievelijk 699 euro en 759 euro. Als je de Galaxy Tab S4 al online bestelt in voorverkoop ontvang je gratis een Book Cover Keyboard dat een adviesprijs heeft van 149,99 euro.

