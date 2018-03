Beheerde netwerk-switch voor kmo

De nieuwe LANCOM GS-2310 Gigabit switch is erg compact en fluisterstil dankzij het ventilatorloze ontwerp. Deze layer-2 switch heeft een stevige slipbestendige metalen behuizing. De voeding is intern. Dankzij de ondersteuning van ieee 802.3az verbruikt deze switch geen onnodige energie als een poort niet wordt gebruikt.

Naast acht gigabit-ethernetpoorten heeft de GS2310 twee tp/sfp-combinatiepoorten. Alle poorten zitten vooraan en zijn voorzien van status-leds.

De backplane-doorvoersnelheid van deze switch bedraagt 20 Gbit/s. Ze is ook voorzien van professionele beveiligingsfuncties zoals poort-gebaseerde toegangscontrole conform ieee 802.1X, TACACS+, ssh, ssl en snmpv3.

De GS-2310 kan men beheren met de traditionele beheertools van LANCOM. Daarnaast wordt ook LANCOM Management Cloud (LMC) ondersteund. Daarmee kunnen beheerders deze en andere switches volledig vanop afstand configureren en beheren. Het is bijvoorbeeld mogelijk om automatisch switchconfiguraties per locatie toe te passen vanaf één centraal punt. LMC is wel niet gratis. De licentie start aan € 92,4 voor één jaar.

Voor montage in een 19 inch rack wordt een speciale adapter meegeleverd. Alle technische details over de GS-2310 vind je op de website van LANCOM.

De LANCOM GS-2310 Gigabit switch kost 410,19 euro en komt met een garantie van vijf jaar. De optionele SFP-SX-module LANCOM SFP-SX-LC1 is verkrijgbaar voor 143,99 euro en de LX-variant LANCOM SFP-LX-LC1 voor 240,79 euro.

Bron: www.diskidee.be