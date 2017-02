Betaalbare camera voor thuisbewaking

De nieuwe EM6325 CamLine Pro Pan/Tilt HD IP Camera van Eminent is via de WiFi Smart Config-functie eenvoudig te verbinden met een draadloos (thuis)netwerk. De IP-camera heeft ook een LAN-aansluiting zodat je hem desgewenst ook bekabeld kan aansluiten op je netwerk.

De bewakingscamera kan zowel overdag als 's nachts opnames maken via de ingebouwde 720p HD sensor en IR-cut filter. De infraroodled's schakelen automatisch in wanneer het te donker is in de buurt van de camera.

Als de de EM6325 camera beweging detecteert, verstuurt hij een Push notificatie of een email met een foto van het alarmmoment. De IP-camera is uitgerust met een ingebouwde speaker en microfoon zodat je mee kunt luisteren en terug kunt spreken.

Met de gratis CamLine Pro app voor Android en Apple smartphones kan je de camera bedienen. Deze PTZ (Pan/Tilt/Zoom)-camera kan naast 3x inzoomen een horizontale beweging maken van 355° en een verticale beweging van 120°.

De camera heeft een micro SD-geheugenkaartsleuf zodat je video's en foto's ook op een SD-kaartje kan bewaren. Beelden opslaan op een FTP-server of Synology NAS is eveneens mogelijk.

De Eminent EM6325 CamLine Pro Pan/Tilt HD IP Camera heeft een adviesprijs van 79,95 euro.

Bron: www.diskidee.be