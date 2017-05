Beveiligingscamera met Full HD beeldsensor van Sony

De nieuwe driehoekige Zyxel Aurora is een Full HD ip-camera voor gebruik binnenshuis met nachtzicht, live-bewaking en real-time mobiele meldingen. De camera heeft 16 GB opslagruimte, voldoende voor een hele week dagelijkse opnames in 1080p resolutie.

Deze camera gebruikt een hoogwaardige 2,1mp 1/28" cmos-beeldsensor van Sony met 1080p of 720p resolutie en een beeldhoek van 145 graden. Opnames gebeuren in h.264 videoformaat en aac audioformaat.

Dankzij het driehoekige ontwerp kun je de Aurora op vele plaatsen opstellen, bijvoorbeeld op een vlakke ondergrond, op een magnetisch oppervlak of een bestaand camerastatief, of zelfs het plafond of de muur.

Je configureert de Aurora in drie stappen via de gelijknamige app. De app zal je direct verwittigen wanneer de camera een incident detecteert. Je kunt zones instellen en triggers activeren voor specifieke gebieden in het camerabeeld.

De Aurora werkt samen met de videobewakingsserver (Surveillance Station) in Synology nas-servers.

In het tweede kwartaal lanceert Zyxel bijkomende accessoires voor de Aurora, zoals een alarmpieper en een PoE (power over ethernet)-module.

De Zyxel Aurora smart home beveiligingscamera heeft een adviesprijs van 206 euro en ligt vanaf half mei in de winkels.

