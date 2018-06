Beveiligingscamera's ondersteunen spraakaansturing

De nieuwe D-Link mydlink DCS-8010LH, DCS-8300LH en DCS-8525LH zijn ip-bewakingscamera's voor binnenshuis. De DCS-8010LH maakt opnames in een 720p resolutie, terwijl de DCS-8300LH en DCS-8525LH opnemen in Full HD 1080p resolutie.

De DCS-8525LH is bedoeld voor grote ruimtes en heeft ook een pan/tilt-functie (340°/110°) zodat deze camera bijvoorbeeld ook een voor- en achterkamer kan monitoren.

Met de gratis mydlink app kan je de camerabeelden bekijken. De geluids- en bewegingsdetectie en nachtzichtmogelijkheden sturen automatisch een waarschuwingsbericht wanneer er iets ongebruikelijks gedetecteerd wordt.

De ip-camera's ondersteunen zowel opname op een sd-kaart (tot 32 GB) als naar een veilige privé-cloud. Naast de gratis 24-uurs cloudopslag komt D-Link binnenkort met extra betalende opties om videobeelden tot dertig dagen op te nemen met tot tien camera's.

De DCS-8300LH en DCS-8525LH bieden tweeweg-audio waardoor je zowel kan luisteren met de camera als terugpraten via een mobiel apparaat.

De drie mydlink camera's ondersteunen de spraakassistenten van Amazon en Google. Bezit je streaming apparaten, zoals Google Chromecast en Amazon Fire TV Stick, dan kan je via Alexa of Google Assistant steminstructies geven en de beelden live bekijken op bijvoorbeeld je tv. Dit werkt momenteel nog niet in het Nederlands, omdat de betrokken spraakdiensten dit nog niet ondersteunen.

De D-Link mydlink bewakingscamera's zijn vanaf juli beschikbaar. De DCS-8010LH heeft een adviesprijs van 89,95 euro, de DCS-8300LH een adviesprijs van 99,95 euro en de DCS-8525LH een adviesprijs van 148,95 euro.

Bron: www.diskidee.be