Bewakingscamera met beter nachtzicht

De nieuwe EM6355 Outdoor IP beveiligingscamera van Eminent, een product uit de de CamLine Pro line-up, is voorzien van Matrix IR technologie. Deze infraroodverlichting verlicht in het donker een groter deel van het beeld dan gewone ir-verlichting. Beelden zijn helderder en duidelijker en vertonen geen 'hot spots' door overbelichting. Matrix IR is ook tot twintig procent energiezuiniger dan traditionele IR-verlichting.

In deze video van LTS Security zie je het verschil tussen beide. technologieën.

De Eminent EM6355 Outdoor IP camera heeft drie van die ir matrix-leds. Deze camera heeft een full hd 1080p sensor met een horizontale kijkhoek van 85 graden en een verticale kijkhoek van 40 graden. De ir-verlichting bestrijkt een kijkveld van 110 graden.

De EM6355 werkt zonder abonnement. Je kunt beelden bewaren op een microsd-geheugenkaartje, op een ftp-server of een compatibele nas van bijvoorbeeld Synology of Qnap. Eminent heeft ook een CamLine Pro app voor Android en iOS waarmee je de camera instelt en bedient.

Detecteert de CamLine Pro Outdoor Full HD IP Camera beweging? Dan stuurt de EM6355 een push-notificatie naar je smartphone of een e-mail met foto naar het ingestelde e-mailadres.

De camera is beschermd tegen stof en vocht volgens de IP66-specs, werkt bij minus tien tot plus vijftig graden Celsius en kan van stroom worden voorzien via Power over Ethernet (PoE), zodat installatie met één enkele utp-kabel mogelijk is. Daarnaast werkt deze camera ook draadloos via wifi.

De Eminent EM6355 Outdoor IP camera kost 119,5 euro. De volledige specificaties vind je op de website van Eminent.

Bron: www.diskidee.be