BlackBerry met een dual-rear camera

TCL Communication, de Chinese smartphonefabrikant en licentiepartner van BlackBerry, introduceert met de BlackBerry Key2 de meest geavanceerde BlackBerry-smartphone tot nu toe.

De Key2 is een Android 8.1 Oreo smartphone die is uitgerust met fysieke toetsen. De toetsen hebben een matte afwerking en een reliëf. In de spatiebalk is een vingerafdrukscanner verwerkt.

Op het toetsenbord zit ook een sneltoets waarmee je meteeen toegang hebt tot apps, contacten en functies. Deze Speed Key werkt in combinatie met een van de 52 aanpasbare snelkoppelingen.

De BlackBerry smartphone heeft een aluminium frame en een zachte achterkant met een ruitpatroon voor meer grip. Hij is uitgerust met een 4,5-inch touchscherm van Gorilla Glass met een resolutie van 1080 x 1620 pixels.

De Key2 draait op Qualcomm Snapdragon 660 processor en 6 GB ram. Het interne geheugen is naar keuze 64 GB of 128 GB groot en uitbreidbaar met microSD geheugenkaartjes to 256 GB.

Op de achterzijde heeft de BlackBerry Key2 een dubbele 12 MP camera met nieuwe opnamemodi, zoals de Portrait-modus en Optical Superzoom. Op de voorzijde zit een 8 MP camera. Ook Google lens wordt ondersteund.

De standaard geïnstalleerde DTEK-app van BlackBerry toont de gehele beveiligingsbeoordeling van de Key2 en laat je de app-machtigingen beheren. De DTEK-app biedt ook de nieuwe Proactive Health-controlefunctie waarmee je het toestel kan scannen.

De BlackBerry Key2 is uitgerust met een Li-Ion 3500 mAh batterij die opgeladen een batterijlevensduur van twee dagen biedt volgens de fabrikant. Het toestel meet 151,4 x 71,8 x 8,5 mm en weegt 168 gram.

De BlackBerry Key2 smartphone heeft een adviesprijs van € 649.

