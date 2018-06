Bluetooth headset voor over het oor

De nieuwe BackBeat GO 600 van Plantronics is een over-het-oor koptelefoon die draadloos werkt via Bluetooth 4.1-technologie. Verbonden blijven met smartphone en tablet kan tot een afstand van maximaal tien meter.

De headset heeft oorkussens van traagschuim die zorgen voor een ideale balans van comfort en isolatie volgens de fabrikant. De koptelefoon weegt 175 gram.

De BackBeat GO 600 is uitgerust met twee equalization (EQ)-modi. Je kan met een druk op de knop wisselen tussen 'Bass Boost' en 'Balanced' EQ. Die laatste modus is bedoeld om audio van alle muziekgenres op de meest accurate manier weer te geven.

De headset biedt een frequentiebereik van 50 Hz tot 20.000 Hz en een impedantie van 32 ohm. Met bedieningselementen op het oor kan je kiezen tussen pauzeren/afspelen, overslaan van tracks, volumeregeling en het aannemen van gesprekken.

Een breedbandmicrofoon kan gebruikt worden om oproepen te beantwoorden of Siri, Google Now en Cortana handenvrij te benaderen via een spraakopdracht.

De oplaadbare batterij biedt na één oplaadbeurt tot 18 uur draadloze luistertijd. Plantronics levert naast een draagtas en usb-oplaadkabel ook een audiokabel mee, zodat je altijd muziek kunt luisteren zelfs als de batterij leeg is.

Alle specicificaties van de BackBeat GO 600 vind je op de website van Plantronics.

De Plantronics BackBeat GO 600 headset is beschikbaar in vier kleuren: zwart, kaki, marine en grijs. De adviesprijs bedraagt 99,99 euro.

Bron: www.diskidee.be