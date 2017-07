Bluetooth-headsets met ruisonderdrukkende technologie

De nieuwe Voyager 3200-serie bluetooth headsets van Plantroncis worden in het oor gedragen. Het stijlvolle ontwerp is gecombineerd met een hoog draagcomfort. Dankzij noise-cancelling technologie bieden de drie microfoons van deze headsets overal verstaanbaar geluid.

Deze headsets hebben een gesprekstijd van zes uur en een standby-tijd van zeven dagen. De gesprekstijd kun je onderweg met tien uur verlengen met het optionele draagbare oplaadetui.

De Voyager 3200-serie omvat verschillende versies die in juli op de markt verschijnen. In september volgt een UC-variant, de Voyager 3200 UC met een draagbare oplader en een hifi-bluetooth-USB-audioprocessor voor een eenvoudige verbinding met een Mac, pc, tablet of smartphone en unified communication-applicaties.

Daarnaast werkt de UC-variant met Plantronics Manager Pro, waarmee beheerders meerdere headsets centraal kunnen monitoren en beheren.

De Voyager 3200-serie biedt tot 30 meter draadloos bereik met apparaten die klasse 1 bluetooth ondersteunen. Met een simpele druk op de knop kun je stemassistenten zoals Siri, Google Now of Cortana activeren. Dankzij ingebouwde sensoren kun je bepaalde functies automatiseren, bijvoorbeeld de headset opzetten en 'answer' of 'ignore' uitspreken om een gesprek al dan niet aan te nemen.

Plantronics SoundGuard-technologie biedt bescherming tegen onverwachte harde geluiden om gehoorschade te voorkomen.

De Plantronics Hub voor Windows, Mac, iOS en Android laat je toe om een verloren headset terug te vinden, de taal te wijzigen en instellingen en waarschuwingen aan te passen op de persoonlijke voorkeuren.

De Voyager 3200-headsets zijn beschikbaar vanaf juli in verschillende versies. De prijzen variëren van 99,99 tot 139,99 euro inclusief BTW. De Voyager 3200 UC is vanaf september beschikbaar en heeft een adviesprijs van 179 euro exclusief BTW.

